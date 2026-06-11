Jedna od najpoznatijih sportskih ličnosti Azije i jedan od retkih sportista koji su osvojili sve najvažnije titule u svom sportu, Lin Dan tokom karijere postao je simbol profesionalizma, discipline, posvećenosti i fer-pleja.

Njegov uticaj odavno prevazilazi granice sportskih terena, zbog čega njegovo uključivanje u tim ambasadora EXPO 2027 ima poseban značaj. Organizatori ističu da on povezuje sportsku izuzetnost, veliku međunarodnu prepoznatljivost, posebno u zemljama iz kojih se očekuje veliki broj posetilaca naredne godine, kao i vrednosti koje su u osnovi teme izložbe „Igra(j) za čovečanstvo“.

Domaću energiju nose Tijana Bogdanović i Milan Glušac

Ambasadorska platforma EXPO 2027 razvija se i kroz snažan domaći oslonac u volonterskom programu, čiji su ambasadori Tijana Bogdanović, dvostruka osvajačica olimpijskih medalja u tekvondou, i Milan Glušac, golman vaterpolo reprezentacije Srbije.

Dolaskom Lina Dana nastavlja se okupljanje ličnosti čiji ugled, prepoznatljivost i lični primeri doprinose globalnoj promociji specijalizovane izložbe EXPO 2027 Beograd.

Poseban značaj njegovog angažovanja ogleda se u ogromnoj popularnosti koju uživa u Aziji, kontinentu koji predstavlja jedno od najvažnijih središta svetske ekonomije, tehnološkog razvoja, digitalnih inovacija, urbanog rasta, sporta i kulture.

Azija je danas dom najvećeg dela svetske populacije, sa najbrže rastućim gradovima i tržištima, a publika sa tog kontinenta sve više oblikuje globalne trendove u turizmu, sportu, zabavi i novim tehnologijama.

Lin Dan: Sport govori univerzalnim jezikom

Govoreći o ulozi ambasadora EXPO 2027, Lin Dan je istakao da je saradnja među ljudima i razmena iskustava osnova napretka čovečanstva.

- Napredak čovečanstva zasniva se na saradnji, razmeni iskustava i međusobnom učenju. Sport govori univerzalnim jezikom i zato povezuje ljude bez obzira na to odakle dolaze. To su vrednosti koje sam nastojao da predstavljam tokom cele karijere i čast mi je što ću kao ambasador EXPO 2027 nastaviti da ih promovišem - rekao je Lin Dan.

Jerinić: Svet 2027. dovodimo u Beograd

Direktor EXPO 2027 d.o.o. Beograd Danilo Jerinić istakao je da Lin Dan simbolizuje vrhunska dostignuća, disciplinu, istrajnost i poštovanje, odnosno vrednosti koje povezuju ljude bez obzira na kontinent, jezik i kulturu.

- Azija je jedan od najvažnijih regiona za EXPO 2027. Iz tog dela sveta do sada je učešće potvrdilo 27 zemalja, zbog čega nam je važno da među ambasadorima imamo ličnosti koje publika u Aziji prepoznaje i poštuje. Lin Dan je upravo takva ličnost, sportista čiji ugled daleko prevazilazi granice badmintona - rekao je Jerinić.

On je naglasio da se u ovoj fazi poseban fokus stavlja na međunarodno prepoznatljive ambasadore, jer se putovanja sa udaljenih destinacija planiraju mnogo ranije.

- Zato je važno da priča o EXPO-u, Beogradu i Srbiji na vreme stigne do publike širom sveta. Jusein Bolt, Džeki Čen i Lin Dan obraćaju se različitim generacijama, kulturama i tržištima, dok Tijana Bogdanović i Milan Glušac predstavljaju domaću energiju EXPO-a i mlade ljude koji će biti prvo lice Srbije pred milionima posetilaca - istakao je Jerinić.

On je najavio da će u narednom periodu biti predstavljena i imena domaćih poznatih ličnosti sa međunarodnim ugledom.

- Upravo taj spoj globalne prepoznatljivosti, domaćeg oslonca i ljudi koji mogu da inspirišu različite publike najbolje pokazuje našu nameru – da Beograd predstavimo svetu i da svet 2027. godine dovedemo u Beograd - zaključio je Jerinić.

Do sada je učešće na EXPO 2027 potvrdilo 139 međunarodnih učesnika, a sa više od četiri miliona očekivanih posetilaca specijalizovana izložba biće najveći međunarodni događaj ikada organizovan u Srbiji i regionu, ali i najveći događaj u svetu naredne godine.