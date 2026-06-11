Sve je počelo kao obična poseta azilu za životinje, gde je jedan mladi par otišao kako bi se poslednji put oprostio od šteneta koje su ranije spasili sa ulice. Međutim, sudbina je imala potpuno drugačiji plan za njih. Neverovatno ponašanje psa, koji je u tom trenutku bio prekriven tragovima farbe, nateralo ih je da u sekundi promene odluku i povedu ga sa sobom kući za stalno.

Na dirljivom TikTok snimku koji je objavila devojka po imenu Kloi, vidi se kako ona i njen partner posećuju psa po imenu Dizel u lokalnom azilu, otprilike 11 dana nakon što su ga prvi put pronašli napuštenog. Dizel je bio u užasnom stanju, potpuno ulepljen farbom, kada je prestravljen istrčao pravo pred njihov automobil na putu. Oni su mu tada pružili prvu pomoć, nakon čega je pas privremeno smešten u hitan smeštaj za životinje.

Trenutak koji kida srce: Samo je spustio glavu na njegovo rame

Ono što je trebalo da bude samo kratak, poslednji pozdrav pre nego što Dizela usvoji neka potpuno druga porodica, pretvorilo se u magičan trenutak. Na video-zapisu se jasno vidi kako pas nežno spušta glavu na rame Kloinog partnera dok ga on drži u naručju. Životinja je bila potpuno opuštena, mirna i sigurna, kao da je tačno znala da se nalazi u rukama svojih spasitelja. Taj prizor je bio toliko snažan da par nije mogao da ode. Istog dana su podneli zvaničan zahtev za usvajanje, a samo pet dana kasnije, Dizel je zvanično postao član njihovog doma.

Snimak se potom prebacuje na period od godinu dana kasnije, gde vidimo da je Dizel izrastao u ogromnog psa. Uprkos svojoj veličini, on i dalje ima iste navike i traži da ga njegov "tata" nosi u naručju. U šaljivom tonu, Kloi je u opisu videa napisala da se ispostavilo da su zapravo usvojili konja, a ne običnog psa.

Nauka potvrđuje: Veza između psa i čoveka je poput veze roditelja i bebe

Ovaj snimak je u rekordnom roku prikupio stotine hiljada pregleda i mnoštvo predivnih komentara. Ljudi širom sveta su se raznežili, a mnogi su u komentarima ponosno delili fotografije svojih ljubimaca koje su takođe usvojili iz azila. Neki su se šalili na račun Dizelove visine, nazivajući ga u komentarima prelepom žirafom.

Inače, stručnjaci objašnjavaju da je Dizel mešanac hrta i lovačkih pasa. Za ovu vrstu je izuzetno karakteristično da razvijaju neverovatno snažne i duboke veze sa svojim vlasnicima. Oni su iznad svega odani, verni i puni ljubavi, a blizak kontakt sa ljudima im je od presudnog značaja za sreću.

Zanimljivo je da i nauka potvrđuje ovu neraskidivu povezanost. Studija koja je objavljena u prestižnom naučnom časopisu Science sugeriše da psi i ljudi dodatno jačaju svoju međusobnu vezu kroz takozvanu povratnu petlju hormona oksitocina. Reč je o hormonu ljubavi i bliskosti, a ovaj proces je u potpunosti identičan onom koji se prirodno stvara i stoji iza odnosa između roditelja i njihove male dece.