Veterinar je tokom akcije ispalio više strelica za uspavljivanje, a životinja je uhvaćena oko sat i 40 minuta nakon što je locirana približno 2,5 kilometra južno od glavne železničke stanice.



Procenjuje se da je medved težak oko 100 kilograma. Životinja je viđena više od 20 puta od subote u blizini kuća, škola i parkova, zbog čega su vlasti zatvorile svih 94 javnih osnovnih i srednjih škola u gradu.

Nakon uspešne akcije u Uconomiju, stanonicima grada je laknulo. Ipak, vlasti su navele da postoji mogućnost da su se u gradu kretala dva medveda i pozvale su stanovnike da budu oprezni i drže vrata i prozore zatvorenim.



U međuvremenu, drugi medved koji je prošle nedelje povredio četiri osobe u gradu Fukušima i dalje je na slobodi. Lokalni zvaničnici opisali su životinju kao "izuzetno inteligentnu", navodeći da je uspela da izbegne više pokušaja hvatanja.

Japan se poslednjih godina suočava sa porastom susreta ljudi i medveda. Tokom 2025. godine zabeleženo je rekordnih 238 napada, uključujući 13 sa smrtnim ishodom. Kako bi smanjile rizik, japanske vlasti sve više koriste tehnološka rešenja, uključujući dronove sa termalnim kamerama i sisteme zasnovane na veštačkoj inteligenciji za praćenje kretanja medveda,