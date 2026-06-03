Prava drama odigrala se u utorak na obilaznici oko Praga, kada je u teškoj saobraćajnoj nesreći učestvovao kamion novopazarske transportne kompanije ERWIN. Snimci sa mesta nesreće, koje su objavili češki mediji, prikazuju gotovo potpuno uništenu kabinu teretnjaka, zbog čega su mnogi strahovali za život vozača.

Nesreća se dogodila na autoputu D0, na deonici između Modletica i Jesenica, jednoj od najprometnijih saobraćajnica u okolini češke prestonice. Prema izveštajima tamošnjih medija, u sudaru je učestvovalo više teretnih vozila, a saobraćaj je satima bio otežan.

Na mesto nesreće odmah su upućene brojne ekipe hitnih službi, uključujući vatrogasce, policiju, Hitnu pomoć i medicinski helikopter koji je sleteo direktno na auto-put. Zbog siline udara jedan od vozača ostao je zaglavljen u kabini, pa je bila neophodna intervencija spasilačkih ekipa.

Posebnu pažnju javnosti privukao je kamion novopazarske firme ERWIN, čija je kabina nakon sudara gotovo potpuno uništena. Češka policija nastavlja istragu o uzrocima nesreće, ali jedno je već sada jasno - pravo je čudo da je Vahidin Dugopoljac iz ovako stravičnog sudara izašao sa samo lakšim povredama. Fotografije uništene kabine najbolje svedoče o silini udara i činjenici da je ishod mogao biti tragičan.

- Ja sam dobro, hvala Alahu. Svima hala ko pita i ko ne pita na svakoj podršci - poručio je Dugopoljac putem društvenih mreža.

Prema informacijama do kojih je došao portal Sandžak Danas, nakon ukazane medicinske pomoći i obavljenih pregleda utvrđeno je da vozač nije zadobio povrede opasne po život i pušten je na kućno lečenje. Ipak, ono što je najvažnije jeste da je Vahidin Dugopoljac, uprkos prizorima koji lede krv u žilama, uspeo izbeći tragediju.

Alo/Sandžak Danas

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