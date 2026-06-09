Vlamiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je, kako je utvrđeno istragom, 3. maja 2023. godine u OŠ "Vladislav Ribnikar" ubio devetoro svojih vršnjaka i radnika obezbeđenja, a šestoro osoba ranio, druga prvostepena presuda će biti objavljena 18. juna.

Sutra se u Višem sudu u Beogradu očekuje iznošenje završnih reči, kada će tužilaštvo otkriti koje zatvorske kazne predlaže sudskom veću za okrivljene roditelje.

Prvostepenom presudom Vladimir je bio osuđen na 14 i po godina zatvora za teško delo protiv opšte sigurnosti i zanemarivanje deteta, a Miljana Kecmanović na tri godine zatvora za zanemarivanje maloletnog sina. Tu presudu je ukinuo Apelacioni sud u Beogradu i naložio ponavljanje suđenja.

Istom presudom je Nemanja Marinković, instruktor u streljani u kojoj je K. K. vežbao pucanje, pravosnažno osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana zbog davanja lažnog iskaza.

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