Grupa blokadera, svega njih 10-tak, uprkos pozivima u svojim grupama, pojavila su se danas u memorijalnom kompleksu Slobodište u Kruševcu.

Negodovali su zbog prisustva vojnih eksponata, među kojima je i tenk T-55 koji je koristila Srpska vojska tokom bitke na Košarama!

Inače, u memorijalni kompleks Slobodište upali su tokom posete ministarke za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milice Đurđević Stamenkovski.

Povod posete bio je potpisivanje ugovora sa Zavodom za zaštitu spomenika Kraljevo, koji je nadležan za spomenike na području Rasinskog okruga, kao i dodela pet miliona dinara za investiciono održavanje amfiteatra u okviru memorijalnog kompleksa.

Podsećamo da je Slobodište memorijalni centar posvećen žrtvama streljanja u Drugom svetskom ratu tokom nemačke okupacije i jedno od najznačajnijih mesta sećanja u ovom delu Srbije.

Okupljeni blokaderi negodovali su zbog prisustva vojnih eksponata u okviru kompleksa, među kojima se nalazi i tenk T-55 koji je koristila Vojska Srbije tokom bitke na Košarama. Tom prilikom jedna od predstavnica okupljenih izjavila je da je pomenuti tenk „smeće“, uz poruke da ne žele vojne eksponate niti bilo kakva obeležja koja podsećaju na srpsku vojsku, iako se radi o prostoru koji predstavlja ratni memorijal.

Poseta ministarke bila je isključivo usmerena na očuvanje memorijalnog kompleksa, ulaganje u njegovo održavanje i negovanje kulture sećanja.