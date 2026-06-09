Pevačica Mina Kostić zadržana je na klinici "Laza Lazarević" zbog lošeg zdravstvenog stanja, a posle deset dana od prijema u bolnicu, oglasio se njen verenik Mane Ćuruvija u narodu poznat kao Kasper.

U objavi na društvenoj mreži Instagram vidimo ilustraciju Mininog lika, te joj je poručio: "Moj ponos", uz emotikon srca.

Kasper je pre nekoliko dana otkrio šta mu je trenutno prioritet, ali i kako se Mina oseća.

- Pošto se plasiraju razne neistine, dužan sam da vas obavestim o pravoj i jedinoj istini. Mina je dugo godina unazad nosila teret raznih nepravdi koji je nosila sama na svojim malim leđima. Sve to je dovelo do velike iscrpljenosti i umora. Sve što joj se desilo je sada iza nje. Svakom od nas pre ili kasnije može da se desi slično. Živimo svi u vremenima punim stresa i nepravdi na svakom koraku. Bio sam jako zabrinut zbog svega što se desilo. Da sam se vodio svime što je pisano, verovatno ne bih preživeo ni sam sve što se piše. Videli smo se, i sve što ću reći je da u sebi imam veliku smirenost, jer moja Mina je dobro i nije onako kako se predstavljalo kroz medije. Nije ni blizu - napisao je on tad.

"Ova situacija je stvar Mine i njene porodice"

Kasper je isticao da neće davati izjave pripadnicima sedme sile.

- Mina je uvek bila otvorena i dostupna da priča otvoreno o svom životu celoj javnosti. Ova situacija je nešto što je samo stvar Mine i njene porodice. Od mene ne očekujte bilo kakve izjave. Nećete ih dobiti. Ja sam sada za medije samo slika bez tona. Mina je moj ton. Kada uskoro budemo jedno pored drugog, tada će te imati sliku i ton. Do tada, poštujte privatnost Mine i njene porodice i svih nas koji smo sastavni i neraskidivi deo njenog života. Ovo je privatna stvar i tako će ostati. Hvala unapred na razumevanju i poštovanju privatnosti - istakao je Kasper u obraćanju na društvenim mrežama.

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