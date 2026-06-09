Rezultat glasanja bio je udarac ruskom predsedniku Vladimiru Putinu, napominje publikacija.

The Economist podseća da je stranka Građanskog ugovora osvojila skoro 50% glasova, što joj je obezbedilo većinu u Narodnoj skupštini.

Međutim, Rusija bi i dalje mogla da izazove probleme. Na primer, rezultati Samvela Karapetjana, čija je proruska stranka Jaka Jermenija dobila 23,29% glasova, ispostavili su se boljim nego što se očekivalo.

Po mišljenju Arsena Haratjana, osnivača jermensko-gruzijske medijske platforme AliQ Mediaplatform, jedan od rizika je to što Vladimir Putin može da raskine sporazum o bescarinskom izvozu gasa kako bi kaznio Pašinjana. Haratjan je sugerisao da je ovo početak nove eskalacije krize između Moskve i Jerevana.

Generalno, pobeda Građanskog ugovora dokazuje ispravnost želje Jermenije da ide svojim putem. Pokušaji Rusije da zemlju vrati pod svoj uticaj nisu uspeli, sumira The Economist.

Ubedljiva pobeda Pašinjanove partije

Jermenija je održala parlamentarne izbore 7. juna, a premijer Nikol Pašinjan se nadao da će zadržati vlast. On je na vlasti od 2018. godine i sve više nastoji da se suprotstavi pokušajima Rusije da zemlju zadrži u orbiti Kremlja.

Pašinjan proglasio pobedu na parlamentarnim izborima u Jermeniji

Ovo su prvi nacionalni izbori u Jermeniji od njenog poraza u ratu sa Azerbejdžanom 2023. godine, kada je Baku povratio kontrolu nad Nagorno-Karabahom.

Na izborima je učestvovalo 18 političkih grupa – 16 stranaka i 2 partijska bloka, uključujući vladajuću stranku Građanski ugovor koju predvodi Pašinjan.

Nakon što je obrađeno 100% glasačkih listića, Pašinjanova stranka je osvojila skoro 50% i pobedila na izborima.

Prema zvaničnim podacima, četiri političke stranke ulaze u jermenski parlament:

pobednik izbora, stranka Građanski ugovor aktuelnog premijera Nikola Pašinjana – 49,81%, 727−160 glasova;

Jaka jermenska alijansa rusko-jermenskog milijardera Samvela Karapetjana – 23,29%, 340.062 glasa;

Jermenski blok, predvođen bivšim predsednikom Robertom Kočarjanom – 9,94%, 145−097 glasova;

Prosperitetna Jermenija oligarha Gagika Carukjana – 4%, 58−368 glasova.