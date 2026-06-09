U beogradskom naselju Borča dogodila se krađa automobila iz jedne automehaničarske radnje.

Kako se saznaje, vlasnik je prekjuče dovezao automobil marke audi A3 na servis i ostavio ga u radionici, a ključevi su ostali u vozilu.

Kada su juče zaposleni primetili da automobila nema, posumnjali su da je ukraden. Za sada nepoznata osoba je, prema prvim informacijama, odvezla vozilo iz kruga radionice.

Automehaničar je odmah obavestio policiju, a o nestanku vozila obavešten je i vlasnik automobila.

Slučaj je prijavljen policiji koja je pokrenula istragu.

(Telegraf.rs)