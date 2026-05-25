Pripadnici Jedinice Granične policije Bosne i Hercegovine Gradiška u petak, 22. maja, uhapsili su dvojicu državljana BiH nakon što su otkriveni u krijumčarenju 15 stranih državljana.

U saopštenju Granične policije BiH navodi se da je krijumčarenje otkriveno u graničnom pojasu na području Gradiške, gde su pripadnici Jedinice GPBiH Gradiška i Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA), koja pruža pomoć u nadzoru granice, kontrolisali dva putnička motorna vozila sa bh. registarskim oznakama.

„U škodi se nalazilo osam državljana Bangladeša i jedan državljanin Pakistana, a u renou četiri državljana Bangladeša i dvojica državljana Pakistana. O događaju je obavešten dežurni tužilac Tužilaštva BiH, prema čijoj su naredbi vozači lišeni slobode, privremeno je oduzet dokazni materijal i protiv njih će biti dostavljen izveštaj o počinjenom krivičnom delu krijumčarenje osoba Tužilaštvu BiH. Strani državljani su, uz predlog za izdavanje rešenja o proterivanju, predati pripadnicima Službe za poslove sa strancima BiH“, naveli su iz Granične policije BiH.

