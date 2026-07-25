Iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu naveli su da postoji osnovana sumnja da je Nikola T. (22), koji je usled driftovanja kod kružnog toka na Ušću izazvao saobraćajnu nesreću u kojoj je teško povređena devojka, izvršio krivično delo Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. Krivičnog zakonika.

Za ovo krivično delo zaprećena je kazna zatvora od šest meseci do pet godina, u zavisnosti od stepena povreda, ali i da li je učinjeno iz nehata. Na visinu kazne mogu da utiču i rezultati testa na prisutvo alkohola ili narkotika.

Podsetimo, kod kružnog toka na Ušću došlo je do saobraćajne nesreće, kada je, kako se sumnja, mladi trkač Nikola T. pri brzini od 200 kilometara na sat driftovao u zelenom "audiju".

Sa njim su u vozilu bili još jedan mladić, koji je sedeo na suvozačevom mestu i lakše je povređen, kao i devojka koja je sedela na zadnjem sedištu. Usled neprilagođene brzine, Nikola T. je izgubio kontrolu nad vozilom i udario u banderu.

Tada je teško povređena devojka, koja je prevezena u Vojnomedicinsku akademiju. Prema nezvaničnim informacijama, ona se nalazi na odeljenju intenzivne nege i ima prelome ključnih kostiju i karlice, kao i pneumotoraks.

Nikola T. je, kako je kasnije potvrdilo i Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu, pobegao sa mesta nesreće, zbog čega policijski uviđaj nije obavljen. On je, tvrdi izvor blizak istrazi, sa ocem Aleksandrom T., koji je profesionalni trkač, uklonio vozilo sa lica mesta.

Iz Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu saopštili su da je Nikola T. priveden, kao i da postoji osnovana sumnja da je izvršio krivično delo Teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja iz člana 297. Krivičnog zakonika.

Alo/Blic

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