Pripadnici granične policije Crne Gore uhapsili su devetnaestogodišnjeg državljanina Srbije iz Novog Pazara, nakon što su u njegovom automobilu pronašli veliku količinu cigareta sakrivenih u specijalno napravljenim bunkerima.

Prema informacijama Uprave policije Crne Gore, akcija je sprovedena u beranskom naselju Lubnice, gde su službenici Regionalnog centra granične policije "Sever" zaustavili putnički automobil marke "folksvagen“ beogradskih registarskih oznaka kojim je upravljao S. B. (19) iz Novog Pazara.

Kako se navodi u zvaničnom saopštenju, policajci su tokom kontrole posumnjali da je vozilo prepravljano za potrebe krijumčarenja, nakon čega je izvršen detaljan pregled automobila. Tom prilikom otkriveni su posebno izrađeni bunkeri u kojima je bila skrivena velika količina cigareta.

- Službenici Sektora granične policije lišili su slobode stranog državljanina osumnjičenog za krijumčarenje preko granice cigareta sakrivenih u specijalno izrađenim bunkerima u vozilu kojim je upravljao - saopšteno je iz Uprave policije Crne Gore.

Prema dostupnim podacima, policija je u vozilu pronašla najmanje 445 štekova cigareta, dok se u preliminarnim informacijama pominje ukupno oko 600 štekova koji su navodno bili namenjeni ilegalnom transportu preko granice. Deo pronađenih cigareta imao je akcizne markice druge države, dok je de bio potpuno bez akciznih oznaka.

Nakon hapšenja, osumnjičeni je priveden nadležnim organima, a protiv njega će biti pokrenut postupak zbog sumnje na krijumčarenje i nedozvoljen promet akcizne robe. Istraga o ovom slučaju je u toku, a policija proverava moguće veze sa organizovanim kanalima šverca duvanskih proizvoda na području severa Crne Gore i regiona.

Alo/Sandžak Danas

