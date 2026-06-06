Ruske snage metodično i odlučno nastavljaju napredovanje u Konstantinovki, poslednjem velikom utvrđenom uporištu Ukrajinaca u Donbasu pre gradova Slavjansk i Kramatorsk, prenosi grčki portl Pronjuz pozivajući se na nezvanične proruske izvore.

Preostale ukrajinske snage opkoljene su u malom „džepu“, čija se teritorija neprestano smanjuje, navodi grčki poratl pozivajući se na iste izvore.

Kako se dodaje, Rusi su novodno već zauzeli i severne delove Konstantinovke, a započeli su i operacije evakuacije civila, što ukazuje da faktički kontrolišu najveći deo grada.

Masovni napadi ruskih dronova dodatno pojačavaju pritisak, značajno ograničavajući mogućnosti manevrisanja ukrajinskih snaga.

-Ruske snage pokrenule su koordinisani napad i iz zapadnog dela grada, stvarajući uslove za potpuno opkoljavanje - dodaje grčki poral.

Analitičari ističu da situacija snažno podseća na borbe u Mirnogradu i Pokrovsku, gde su Rusi postepeno desetkovali ukrajinske jedinice u sve manjim grupama, sve do potpunog sloma njihove odbrane.

Kako se ocenjuje, uprkos snažnom otporu na pojedinim tačkama, ne izgleda da Ukrajinci imaju prostora za protivnapad. Postepeno zauzimanje industrijskih zona i gradskih četvrti značajno ograničava njihovu sposobnost da dopunjuju snage i održavaju organizovanu odbranu.

Strateški značaj

Pad Konstantinovke predstavljao bi težak strateški poraz za Kijev.

Grad je služio kao ključni logistički i snabdevački centar, a njegov gubitak otvara put ka gradovima Družkivka, Slavjansk i Kramatorsk – poslednjem velikom ukrajinskom uporištu u Donbasu.

Kako prenosi grčki poratal, ruske snage još jednom primenjuju efikasnu, iako veoma sporu, taktiku manevrisanja, postepenog pritiska i izbegavanja nepotrebnih gubitaka.

- Bitka za Konstantinovku nalazi se u završnoj fazi, odnosno u samom završnom stadijumu - zaključuje se u članku.

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