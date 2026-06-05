Tim kragujevačke Uprave za vanredne situacije uništio je u kamenolomu Straževica u Batočini šest neeksplodiranih ubojnih sredstava, među kojima su bile tri ručne bombe, artiljerijski projektil, kontejner protivoklopnog raketnog bacača i minobacačka mina.

- Opasna sredstva prethodno su preuzeta na lokaciji Tenkodrom, nakon čega ih je Operativni tim za neeksplodirana ubojna sredstva Uprave za vanredne situacije u Kragujevcu transportovao i bezbedno uništio u kamenolomu Straževica. Akcija je sprovedena uz poštovanje svih propisanih mera bezbednosti, a u njoj su asistirali pripadnici Policijske uprave, Vatrogasno spasilačke brigade i Zavoda za urgentnu medicinu - kazao je načelnik kragujevačke Uprave za vanredne situacije Zoran Kočović.

On je apelovao na građane da, ukoliko pronađu neeksplodirano ubojno sredstvo ili bilo kakav sumnjiv predmet, odmah obaveste policiju ili Operativni centar Sektora za vanredne situacije pozivom na broj telefona 034/1985.

Kočović posebno naglašava da građani nikako ne treba da diraju sumnjive predmete, već da se udalje na bezbednu razdaljinu i sačekaju dolazak stručnih ekipa.

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