Policija u Istočnom Sarajevu uhapsila je Paljanina S.Đ, kojeg terete da je juče, 2. juna oko 18.55 časova, ispod vozila koje se nalazilo na parkingu ispred porodične kuće u Palama postavio bombu.

Kako se navodi u saopštenju policije, preduzimanjem operativnih mera i radnji, uz pomoć sistema video-nadzora javnih površina na području grada Istočno Sarajevo, došli su do saznanja da se u vezi sa događajem dovodi navedeno lice.

"O svemu je obavešten tužilac Okružnog tužilaštva Istočno Sarajevo, koji je navedeni događaj kvalifikovao kao krivično delo izazivanje opšte opasnosti. Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Sokocu izvršen je pretres vozila, kuće i pomoćnih objekata u Palama koje koristi osumnjičeni, i tom prilikom je pronađena puška, jedna minsko-eksplozivna nepravna bomba i više metaka", saopšteno je.

Dodaje se da će, nakon kriminalističke obrade, protiv S.Đ. Okružnom javnom tužilaštvu Istočno Sarajevo biti podnet izveštaj o počinjenim krivičnim delima izazivanje opšte opasnosti i nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija.

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