Šezdesetogodišnji Terens King proglašen je krivim za ubistvo petnaestogodišnjeg Devona Simondsa-Kejnsa, kojeg je namerno pregazio automobilom u mestu Midlton, u okrugu Veliki Mančester. Tragediji je prethodila krađa električnog bicikla vrednog oko 3.000 funti, koji su tinejdžer i još jedan mladić ranije tog dana oteli od Kingovog sina. Umesto da slučaj prijavi policiji, King je krenuo u poteru za dečakom.

Tokom jurnjave svojim automobilom „voksol insignija“ skrenuo je na trotoar i pri brzini gotovo dvostruko većoj od dozvoljene udario tinejdžera, ne pokušavajući da zakoči. Dečak je zadobio katastrofalne povrede i preminuo je na licu mesta.

King je na suđenju priznao krivicu za ubistvo iz nehata, tvrdeći da je želeo samo da zaustavi bicikl, ali nije uspeo da ubedi porotu. Nakon ponovljenog suđenja proglašen je krivim za ubistvo, za koje mu preti doživotna kazna zatvora, dok će presuda o visini kazne biti izrečena 23. jula.

Porodica nastradalog dečaka opisala je Devona kao vedrog, srdačnog i dobrodušnog mladića koji je voleo ljude i uvek pokazivao poštovanje prema drugima. Zahvalili su zajednici na podršci i poručili da žele da ga pamte po lepim uspomenama, ističući da je reč o tragediji koja nikada nije smela da se dogodi. Sam King je tokom suđenja rekao da ne zna zbog čega nije zakočio, a nakon nesreće, prema svedočenjima, bio je u šoku kada je shvatio šta je učinio.

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