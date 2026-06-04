Predsednik Srbije Aleksandar Vučić prisustvovao je večeras svečanoj večeri organizovanoj za učesnike Samita Evropska unija – Zapadni Balkan koji se održava u Tivtu.

Tom prilikom, predsednik Vučić istakao je da u opuštenijoj atmosferi ima priliku da razgovara sa brojnim evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona o najvažnijim temama koje se tiču budućnosti Zapadnog Balkana, evropskih integracija i jačanja regionalne saradnje.

– U manje formalnoj atmosferi razgovaram sa brojnim evropskim zvaničnicima i partnerima iz regiona o ključnim pitanjima za budućnost Zapadnog Balkana, evropskom putu naših zemalja, kao i o mogućnostima za dalje unapređenje saradnje i jačanje međusobnog poverenja – poručio je predsednik Vučić.

Predsednik Srbije doputovao je danas u Tivat gde učestvuje na Samitu EU – Zapadni Balkan, jednom od najvažnijih regionalnih političkih skupova ove godine.

Po dolasku u Crnu Goru, Vučić se sastao sa premijerom Grčke Kirijakosom Micotakisom, sa kojim je razgovarao o unapređenju bilateralnih odnosa, evropskom putu Srbije, kao i o novim infrastrukturnim i energetskim projektima od značaja za region.

Tokom boravka u Tivtu predsednika Srbije očekuje niz bilateralnih sastanaka sa evropskim i regionalnim liderima, među kojima su predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen, predsednik Evropskog saveta Antonio Košta, predsednik Francuske Emanuel Makron, nemački kancelar Fridrih Merc, kao i drugi učesnici samita.

Glavne teme ovogodišnjeg skupa su evropske integracije zemalja Zapadnog Balkana, Plan rasta za region, unapređenje ekonomske saradnje, kao i pitanja bezbednosti i stabilnosti u svetlu sve složenijih geopolitičkih izazova.

Vučić je ranije izjavio da od samita u Tivtu očekuje važan dijalog sa evropskim partnerima i nove razgovore koji bi mogli da doprinesu ubrzanju evropskog puta Srbije.