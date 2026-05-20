U nastavku policijske akcije kodnog naziva "Karika", pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske MUP Republike Srpske uhapsili su jednu osobu na području Visokog.

Kako je saopšteno, akcija je provedena u saradnji sa pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-dobojskog kantona MUP Zeničko-dobojskog kantona, a pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Bijeljini.

Uhapšena je osoba inicijala Dž. M. iz Visokog, koja se sumnjiči za više teških krivičnih dela protiv spolnog integriteta deteta, uključujući iskorišćavanje kompjuterske mreže ili drugih tehničkih sredstava za seksualno zlostavljanje ili iskorišćavanje deteta, iskorišćavanje dece za pornografiju te upoznavanje dece s pornografijom.

Prema navodima policije, po naredbi nadležnog suda izvršeni su pretresi lokacija koje koristi osumnjičeni, te su tom prilikom pronađeni predmeti koji se dovode u vezu s navedenim krivičnim delima.

Nakon kriminalističke obrade, osumnjičeni će uz izveštaj o počinjenim krivičnim delima biti predat u dalju nadležnost postupajućem tužilaštvu.

BONUS VIDEO