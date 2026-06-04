



Policija u Velikoj Plani podneće krivičnu prijavu protiv devetnaestogodišnjaka iz te opštine, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćeno korišćenje tuđeg vozila.

On se tereti da je sinoć, na parkingu jednog ugostiteljskog objekta u Velikoj Plani, ušao u otključani automobil, startovao ga ključem koji se nalazio u vozilu, kao i da je izlazeći sa parkinga udario u tri parkirana vozila, a potom nastavio da vozi u pravcu centra grada, saopšteno je iz Policijske uprave Smederevo.



Patrola koja se nalazila u blizini je, odmah po prijavi, uočila automobil i krenula za osumnjičenim koji se oglušio na zvučni i svetlosni znak da se zaustavi, nastavio da vozi, a potom udario u ivičnjak, izašao iz vozila i počeo da beži.



Pripadnici policije su ga sustigli i utvrdili da je vozio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i da nema vozačku dozvolu, pa mu je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.

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