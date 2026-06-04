Patrola koja se nalazila u blizini je, odmah po prijavi, uočila automobil i krenula za osumnjičenim koji se oglušio na zvučni i svetlosni znak da se zaustavi, nastavio da vozi, a potom udario u ivičnjak, izašao iz vozila i počeo da beži.
Pripadnici policije su ga sustigli i utvrdili da je vozio pod dejstvom alkohola i psihoaktivnih supstanci, kao i da nema vozačku dozvolu, pa mu je određeno zadržavanje i protiv njega će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave u skladu sa Zakonom o bezbednosti saobraćaja na putevima.
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