Suđenje Sanjinu Štiliću i Branku Savoviću za ubistvo Milana Šuše u Zemunuo odloženo je danas u Višem sudu u Beogradu jer je Sanjin Štilić angažovao advokata, a nije potpisao punomoćje, a njegov advokat se nije upoznao s predmetom.

Informacije o tome da Sanjin Štilić nije potpisao punomoćje, saopšteno je tek kada je njegov branilac po službenoj dužnosti Petar Mrkonjić napustio sudnicu.

Advokat Selimir Antonić rekao je da mu službenici Okružnog zatvora nisu dozvolili da unese punomoćje i da su rekli da mora da spbije dozvolu suda.

- Ja s am Štiliču otišao u posetu i razgovarali smo o drugom predmetu, a straža mi nije dala da mu unesem punomoćje da potpiše. Ja Vas molim da odložimo današnji glavni pretres jer ja nisam video ni reč optužnice i spisa predmeta - rekao je advokat.

Sudija je istakao da je advokat imao 22 dana da zatraži dozvolu da Štilić potpiše punomoćje, "ali da nije želeo", ali je ipak doneo odluku da odloži današnje suđenje.

Naredno suđenje zakazano je za 17. septembar.

Podsetimo, sudski postupak za ubistvo Milana Šuše nije jedini koji se trenutno vodi protiv Štilića - njemu se u Višem sudu u Beogradu, u drugom predmetu, sudi za nedozvoljeno nošenje oružja.- Mene će braniti advokat Selimir Antonić. Tek sad to govorim jer nisam imao kontakt sa spoljnim svetom i nisam mogao da kontaktiram advokata - rekao je prvookrivljeni SanjihnŠtilić.

Sanjin Štilić uhapšen je po poternici u BiH, a nedavno je izručen u Srbiju, a u maju je prvi put seo na optuženičku klupu, kada je rekao da nije izvršio ubistvo i da ne želi da iznosi odbranu.

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