Kako je saopšteno, pulska policija je jutros primila dojavu o tragičnom događaju u moru. Prema prvim informacijama, oko 7.20 sati uočen je potopljeni gliser, a u njegovoj neposrednoj blizini plutalo je telo zasad nepoznate osobe.

Na samom lukobranu pronađena je još jedna osoba koja je zadobila teške povrede. Osoba je hitno prebačena u Opštu bolnicu Pula, gde joj se pruža lekarska pomoć.

Na mesto događaja odmah su izašli policijski službenici i druge nadležne službe koje sprovode uviđaj, prikupljaju informacije kako bi utvrdile sve okolnosti ove tragedije, prenosi zagrebački Večernji list.

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