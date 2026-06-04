Ovaj muzičar je u videu koji je pogledalo mnogo ljudi objasnio svoje viđenje srpskih reči.

Srpski jezik je drugačiji

On je proveo neko vreme u Srbiji i imao priliku da nauči srpske reči. Neke od njh su ga baš zbunile, pa je u videu pod nazivom "Srpski je jednostavno drugačiji" pokušao da objasni njihovo značenje.

Tako je za reč inat naveo da to "nije samo tvrdoglavost. "Rekao bih da je to nacionalna psihološka supermoć", naveo je Frederik.

Objasnio je i reč - promaja.

"Za stranca kao što sam ja to je vetar koji duva između 2 prozora. Ali u Srbiji promaja je mitska, smrtonosna sila prirode."

Omiljena reč

Frederik je rekao i da je reč - skarabudžiti - jedna od njegovih omiljenih.

"Engleski nema sinonim za ovu reč. To znači - izgraditi, popraviti ili nabaciti nešto i to neverovatno brzo, bez plana, koristeći nasumične materijale.

Pomenuo je i reč - šatro - koja nema posebno značenje, ali, kako je naveo, ima ogromnu moć.

"Ova reč se ponaša kao verbalno delete dugme. Naime, ako šatro stavite ispred bilo kog prideva to znači da je u pitanju - pretvaranje. Tako na primer, ako kažete - On je šatro ljut, to znači da se neka osoba pretvara da je ljuta. To vam je kao jezički detektor laži."

Pitao je svoje pratioce na mrežama i koja reč im je najčudnija i dobio zanimljive odgovore.

Neki su pominjali svoje omiljene srpske reči kao što su"karakondžula", "bre", "andramolji", a jedan pratilac je primetio da psovke mmnogo bolje zvuče na srpskom nego na engleskom.