Zvanični srednji kurs dinara za evro danas iznosi 117,3829, što je neznatna promena u odnosu na ponedeljak, objavila je Narodna banka Srbije (NBS).

Dinar je prema evru nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou slabiji je za 0,2 odsto, dok je od početka godine slabiji za 0,1 odsto.

Zvanični kurs dinara u odnosu na dolar danas je slabiji za 0,2 odsto i iznosi 102,7961.

Kurs dinara prema dolaru je nepromenjen u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je slabiji za 2,0 odsto, dok je od početka godine slabiji za 2,8 odsto.

Po pravilu, do 18 časova, svakog radnog dana Narodna banka Srbije objavljuje zvanični srednji kurs dinara prema evru, koji se primenjuje od 8 časova narednog radnog dana.

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