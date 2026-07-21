Sve više ljudi širom sveta pokušava da ostvari finansijsku nezavisnost mnogo pre nego što steknu uslove za redovnu penziju. Umesto rada do 65. godine, cilj im je da zahvaljujući štednji i ulaganjima obezbede dovoljno novca za život već u četrdesetim godinama.

Ovakav način razmišljanja poznat je pod nazivom FIRE (Financial Independence, Retire Early), odnosno finansijska nezavisnost i prevremeno penzionisanje. Osnovna ideja je da se kroz visoku stopu štednje i dugoročno investiranje stvori kapital koji omogućava da plata više ne bude glavni izvor prihoda.

Šta je FIRE i kako funkcioniše?

Pokret FIRE nastao je početkom devedesetih godina nakon objavljivanja knjige "Your Money or Your Life", čiji su autori Viki Robin i Džo Domingez.

Njihova filozofija zasniva se na tome da se svaka kupovina posmatra kroz vreme potrebno da bi se novac zaradio.

Na primer, ukoliko neko zaradi 80 evra dnevno, a majica košta 40 evra, njena cena zapravo predstavlja polovinu jednog radnog dana. Na taj način ljudi preispituju da li je određena kupovina zaista vredna vremena koje su uložili da bi taj novac zaradili.

Stroga štednja i ulaganje umesto luksuza

Pristalice FIRE filozofije nastoje da uštede između jedne trećine i čak dve trećine svojih mesečnih prihoda.

To u praksi često znači odricanje od brojnih stvari koje većina smatra svakodnevnim – vožnje automobilom, čestih odlazaka u restorane, skupih putovanja ili impulsivne kupovine.

Mnogi koriste bicikl ili javni prevoz, iznajmljuju deo svog doma kako bi smanjili troškove, a istovremeno rade na povećanju prihoda kroz bolje plaćene poslove, dodatne izvore zarade i ulaganje ušteđenog novca.

Cilj nije štednja sama po sebi, već što brže stvaranje kapitala koji će jednog dana moći da pokriva sve životne troškove.

Koliko novca je potrebno?

Jedno od osnovnih pravila FIRE pokreta kaže da je za finansijsku nezavisnost potrebno imati imovinu koja vredi oko 25 godišnjih troškova života.

To znači da osoba koja godišnje troši oko 20.000 evra treba da raspolaže kapitalom od približno 500.000 evra.

Većina zagovornika ovog modela potom primenjuje pravilo povlačenja tri do četiri odsto godišnje, uz pretpostavku da će prinosi od ulaganja dugoročno nadoknaditi potrošeni iznos.

Važno je naglasiti da finansijska nezavisnost ne znači nužno potpuni prestanak rada. Mnogi nakon ostvarenja cilja nastavljaju da rade, ali biraju poslove koje vole, a ne one koje prihvataju iz finansijske potrebe.

Da li je moguće sakupiti pola miliona evra?

Simulacije pokazuju da je brzina ostvarivanja cilja najviše povezana sa stopom štednje i disciplinom.

Osoba koja mesečno zarađuje 3.000 evra, uz početnu ušteđevinu od 30.000 evra i prosečan godišnji prinos od 10 odsto, može da dostigne kapital od oko 500.000 evra za:

oko 11 godina ako štedi dve trećine prihoda,

oko 13 godina ako štedi polovinu zarade,

oko 16 godina ako štedi trećinu mesečnih primanja.

To znači da bi neko ko ovakav plan započne sa 25 godina mogao da postigne finansijsku nezavisnost između 36. i 41. godine života.

Čak i osobe sa mesečnim prihodima od oko 2.000 evra, prema simulaciji, do cilja dolaze svega nekoliko godina kasnije, što pokazuje da visina zarade nije jedini presudan faktor.

Nije za svakoga, ali menja odnos prema novcu

Iako FIRE privlači sve više pristalica, ovaj način života nije jednostavan niti odgovara svima.

Visoka stopa štednje podrazumeva velika odricanja, a uspeh zavisi od stabilnih prihoda, dugoročnih ulaganja i prinosa koji nikada nisu potpuno sigurni.

Ipak, čak i oni koji ne planiraju da se penzionišu u četrdesetim godinama mogu iz ove filozofije izvući važnu lekciju – finansijska nezavisnost ne znači nužno prestanak rada, već mogućnost da posao birate zato što to želite, a ne zato što morate.

Izvor: Mondo