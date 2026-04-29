Bizarna rasprava u beogradskom naselju Vrčin završila se teškim nasiljem kada je stariji muškarac nožem napao svog unuka, potvrđeno je iz policijskih izvora, dok komšije tvrde da je reč o porodici koja je godinama bila poznata po problemima, prenosi Telegraf.rs.

Prema nezvaničnim informacijama, do sukoba je došlo u porodičnoj kući, nakon verbalne rasprave koja je eskalirala u fizički obračun.

Svađa zbog struje završila krvoprolićem

Kako se navodi, sukob između dede (79) i unuka (35) izbio je zbog problema sa električnom energijom, ali detalji uzroka još nisu zvanično potvrđeni.

Svedoci iz komšiluka tvrde da su čuli raspravu, a potom i uznemirujuće zvuke iz kuće.

- Čuli smo svađu, pominjali su struju. Posle toga je nastala tišina, a onda su stigli policija i Hitna pomoć – rekao je jedan od komšija za Telegraf.rs.

Komšije u strahu

Meštani navode da se iz ove kuće i ranije često čula galama i da su se osećali nesigurno.

- Plašimo se da prođemo pored kapije. Nije prvi put da se dešavaju problemi – tvrde stanovnici ovog dela Vrčina.

Istraga otkriva prošlost porodice

Tokom istrage, kako prenose mediji, pojavile su se informacije o ranijim incidentima povezanim sa članovima porodice.

Prema navodima Telegraf.rs, pojedini članovi su ranije bili u sukobu sa zakonom, a pominju se i ozbiljni incidenti iz prošlosti, uključujući nasilje i krivična dela.

Ipak, nadležni organi zasad nisu zvanično potvrdili sve detalje koji se pojavljuju u javnosti.

Osumnjičeni priveden

Policija je na licu mesta privela osumnjičenog starijeg muškarca i oduzela predmet kojim je izvršen napad.

Njemu je određeno zadržavanje, nakon čega će biti sproveden u nadležno tužilaštvo koje vodi istragu.

Ključno pitanje: šta je bio okidač

Istraga će utvrditi šta je tačno dovelo do eskalacije sukoba i da li je rasprava oko struje bila jedini razlog ili samo povod za nasilje.

Stručnjaci upozoravaju da porodični konflikti koji dugo traju često mogu eskalirati u ozbiljne incidente ako se na vreme ne rešavaju.