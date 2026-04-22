Veliki požar izbio je na gradilištu na Čukaričkoj padini. Gust dim vidi se sa vrha zgrade koja niče i prekrio je naselje.

Kako se saznaje, gori krov na zgradi u izgradnji, u ulici Endiјa Vorhola. Intervenišu pripadnici VSЈ Stari grad, Košunjak, Zemun i Voždovac, 17 vatrogasaca-spasilaca sa 6 vozila. Intervenciјa u toku.

Prema prvim informacijama, do požara je došlo kada se zapalila plastika. Na sreću, mema povređenih.

Blokirana je jedna saobraćajna traka ka Žarkovu.

