Mnogi muškarci veruju da su samopouzdanje i energičnost ključ dobrog seksualnog učinka, ali pojedina istraživanja pokazuju da slika nije tako jednostavna. Stručnjaci sve češće ističu da stabilan temperament i sposobnost kontrole emocija mogu imati veći uticaj na kvalitet intimnog života nego sama strast ili impulsivno ponašanje.

Iako se problemi poput prevremene ejakulacije često posmatraju kroz fizički aspekt, naučnici upozoravaju da psihološki faktori igraju podjednako važnu ulogu. Nivo anksioznosti, kontrola impulsa i način reagovanja pod pritiskom mogu direktno uticati na trajanje odnosa i opšte zadovoljstvo partnera.

Impulsivnost i kontrola emocija kao ključni faktor

Istraživanje koje su sproveli turski naučnici pokazalo je da muškarci sa izraženijom impulsivnošću češće imaju problem sa prevremenom ejakulacijom. U studiji je učestvovalo 80 muškaraca uzrasta od 18 do 45 godina, koji su analizirani prema trajanju odnosa i prisustvu seksualnih poteškoća.

Rezultati su ukazali na vezu između brzopletog ponašanja i slabije kontrole tokom seksualnog odnosa. Muškarci koji su imali kraće trajanje odnosa pokazivali su veću potrebu za intenzivnim uzbuđenjem, ali i slabiju emocionalnu stabilnost.

Stručnjaci objašnjavaju da ovakvi obrasci ponašanja utiču na način na koji mozak reaguje na stimulaciju, što može dovesti do smanjene kontrole nad uzbuđenjem i kasnijih problema sa samopouzdanjem i odnosima.

Anksioznost i depresija pogoršavaju situaciju

Istraživanja takođe ukazuju na snažnu povezanost između prevremene ejakulacije i mentalnog zdravlja. Kod muškaraca sa ovim problemom zabeležen je viši nivo anksioznosti i depresivnih simptoma.

Stručnjaci naglašavaju da se stvara začarani krug: strah od neuspeha povećava stres, a stres dodatno pogoršava kontrolu tokom odnosa. Vremenom, problem prestaje da bude samo fizički i počinje da utiče i na svakodnevni život i samopouzdanje.

Zbog toga se sve više ističe važnost psihološke podrške i rada na emocionalnoj stabilnosti, a ne samo oslanjanja na medicinska rešenja.

Vežbe i terapija kao podrška

Pored određenih medicinskih tretmana, istraživanja ukazuju da značajno poboljšanje može doći kroz vežbe samoregulacije i jačanje mišića karličnog dna. Među najpoznatijim metodama izdvajaju se Kegelove vežbe, koje nisu namenjene isključivo ženama.

Ove vežbe podrazumevaju kontrolisano stezanje i opuštanje mišića karlice, čime se postepeno razvija bolja kontrola nad reakcijama tela.

Studija Univerziteta „La Sapienza“ u Rimu pratila je muškarce koji su redovno izvodili ove vežbe tokom nekoliko nedelja i zabeležila značajno poboljšanje kod većine učesnika.

Kontrola važnija od impulsa

Iako se često veruje da su najimpulsivniji muškarci ujedno i najuspešniji u intimnim odnosima, stručnjaci ističu suprotno — sposobnost kontrole i emocionalna stabilnost imaju veću ulogu u dugoročnom zadovoljstvu.

Smirenost, strpljenje i psihološka ravnoteža doprinose boljoj povezanosti sa partnerom i stabilnijem seksualnom životu.

Zaključak istraživanja ukazuje da dugoročno zadovoljstvo ne dolazi iz impulsivnosti, već iz sposobnosti da se kontrolišu telo, emocije i nivo uzbuđenja.