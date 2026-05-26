U Srbiji najpoznatiji slučaj kradljivaca grobova datira iz 2009. i početkom 2010. godine, kada je čuvena šestorka pala, odnosno osuđena, jer su pomerali nadgrobne betonske ploče, ulazili u grobnice otkopavali grobove i iz sanduka uzimali zlatni nakit.
Tu šestorku su, pošto su bili u rodbinskim vezama, prozvali „Topalovići“ po likovima iz čuvenog filma „Maratonci trče počasni krug“.
- Oni su se teretili za skrnavljenje stotine grobnica, zlato i dukate koje su vadili sa vlaških groblja. Mlađi bračni par išao je kod Roma gde je običaj da se sa pokojnicima pokopava što više zlata. Ako bi videli „žutu robu“ – zlatne lance, dukate, zlatne zube – te večeri su skidali sve, topili kod kuće i pravili poluge za prodaju – priseća se naš izvor.
On dodaje da je šestorka harala i pitanje je kada bi bili uhapšeni da jednom tokom pljačkanja groba nisu ostavili krvave tragove i semenu tečnost.
- Na uviđaju skrnavljenja groba pronađeni su tragovi krvi, odnosno tuče, a pored i tragovi intimnih odnosa, odnosno semene tečnosti. Ti tragovi su provučeni kroz bazu podataka i došlo se do osumnjičenog. On je po privođenju odmah priznao: "Jeste, otkopali smo grob, izvukli sanduk u kome je bilo zlato, ali znate, malo smo bili pod uticajem narkotika, pa smo se moja draga i ja dovatili. Bili smo intimni, da je sve frcalo i to je popalilo ostale naše prijatelje koji su otkopavali grob, pa su poželeli da se priključe. I tu je nastao karambol" - pričao je kradljivac grobova, a prenosi naš izvor.
Naš izvor je dodao da je svađa, a potom i tuča izbila jer nisu mogli da se dogovore ko je na redu da sa članicom ekipe ima odnos, svi su želeli da imaju priritet.
- Uhapšeni je potom pričao sve detalje: Kako su skidali zlatne zube i lance, topili zlato kod kuće, provodili noći nad sanducima kako su birali mete i napominjao je da su uvek u akciju išli nadrogirani. Svaki detalj bio je mračan, bez ulepšavanja. Oni su potom, po saslušanju, njih petorica smešteni u centralni zatvor, a njihova saučesnica u požarevački, priseća se naš sagovornik i dodaje:
- Tu petoricu niko u CZ nije dirao, čak su ih pritvorenici izbegavali. Jednostavno, niko s njima nije hteo da ima posla jer su se svi plašili da na njih ne pređe maler. Pričalo se tada da je ta porodica bila „ukleta“ zbog otvaranja groba
Komentari (0)