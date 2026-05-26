U Srbiji najpoznatiji slučaj kradljivaca grobova datira iz 2009. i početkom 2010. godine, kada je čuvena šestorka pala, odnosno osuđena, jer su pomerali nadgrobne betonske ploče, ulazili u grobnice otkopavali grobove i iz sanduka uzimali zlatni nakit.

Tu šestorku su, pošto su bili u rodbinskim vezama, prozvali „Topalovići“ po likovima iz čuvenog filma „Maratonci trče počasni krug“.

- Oni su se teretili za skrnavljenje stotine grobnica, zlato i dukate koje su vadili sa vlaških groblja. Mlađi bračni par išao je kod Roma gde je običaj da se sa pokojnicima pokopava što više zlata. Ako bi videli „žutu robu“ – zlatne lance, dukate, zlatne zube – te večeri su skidali sve, topili kod kuće i pravili poluge za prodaju – priseća se naš izvor.

On dodaje da je šestorka harala i pitanje je kada bi bili uhapšeni da jednom tokom pljačkanja groba nisu ostavili krvave tragove i semenu tečnost.

- Na uviđaju skrnavljenja groba pronađeni su tragovi krvi, odnosno tuče, a pored i tragovi intimnih odnosa, odnosno semene tečnosti. Ti tragovi su provučeni kroz bazu podataka i došlo se do osumnjičenog. On je po privođenju odmah priznao: "Jeste, otkopali smo grob, izvukli sanduk u kome je bilo zlato, ali znate, malo smo bili pod uticajem narkotika, pa smo se moja draga i ja dovatili. Bili smo intimni, da je sve frcalo i to je popalilo ostale naše prijatelje koji su otkopavali grob, pa su poželeli da se priključe. I tu je nastao karambol" - pričao je kradljivac grobova, a prenosi naš izvor.

Naš izvor je dodao da je svađa, a potom i tuča izbila jer nisu mogli da se dogovore ko je na redu da sa članicom ekipe ima odnos, svi su želeli da imaju priritet.

- Uhapšeni je potom pričao sve detalje: Kako su skidali zlatne zube i lance, topili zlato kod kuće, provodili noći nad sanducima kako su birali mete i napominjao je da su uvek u akciju išli nadrogirani. Svaki detalj bio je mračan, bez ulepšavanja. Oni su potom, po saslušanju, njih petorica smešteni u centralni zatvor, a njihova saučesnica u požarevački, priseća se naš sagovornik i dodaje:

- Tu petoricu niko u CZ nije dirao, čak su ih pritvorenici izbegavali. Jednostavno, niko s njima nije hteo da ima posla jer su se svi plašili da na njih ne pređe maler. Pričalo se tada da je ta porodica bila „ukleta“ zbog otvaranja groba