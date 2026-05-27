Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se kako hrabra devojčica potpuno smireno pomaže magarici tokom porođaja i bez straha prihvata novorođeno magare u ruke.

Devojčica bez trunke straha pomogla pri porođaju

Vođena očevim instrukcijama, Anđelija je pažljivo oslobodila mladunče iz posteljice, a zatim proverila i kog je pola.

Za mnoge ljude iz grada ovakav prizor deluje nestvarno, ali za ovu devojčicu to je deo svakodnevnog života na farmi.

Mreže zatrpane komentarima: “Ovo su prave vrednosti”

Snimak je izazvao lavinu emocija i komentara na društvenim mrežama.

“Bravo Anđela, devojčice heroju!”, “Budući veterinar”, “Bez glume i prenemaganja, ovo je pravo dete prirode”, samo su neki od komentara oduševljenih ljudi.

Mnogi su istakli da bi više dece trebalo da odrasta uz životinje i prirodu, jer upravo takva iskustva razvijaju odgovornost, empatiju i hrabrost.

“Jednog dana biće prava gazdarica”

Oni koji poznaju porodicu kažu da Anđelija odmalena pomaže na farmi i da već sada pokazuje veliku ljubav prema životinjama.

Sudeći po reakciji ljudi i načinu na koji se snašla u ovoj situaciji, mnogi veruju da će jednog dana naslediti porodični posao i postati prava gazdarica.