Na snimku koji se širi društvenim mrežama vidi se kako hrabra devojčica potpuno smireno pomaže magarici tokom porođaja i bez straha prihvata novorođeno magare u ruke.
Devojčica bez trunke straha pomogla pri porođaju
Vođena očevim instrukcijama, Anđelija je pažljivo oslobodila mladunče iz posteljice, a zatim proverila i kog je pola.
Za mnoge ljude iz grada ovakav prizor deluje nestvarno, ali za ovu devojčicu to je deo svakodnevnog života na farmi.
Mreže zatrpane komentarima: “Ovo su prave vrednosti”
Snimak je izazvao lavinu emocija i komentara na društvenim mrežama.
“Bravo Anđela, devojčice heroju!”, “Budući veterinar”, “Bez glume i prenemaganja, ovo je pravo dete prirode”, samo su neki od komentara oduševljenih ljudi.
Mnogi su istakli da bi više dece trebalo da odrasta uz životinje i prirodu, jer upravo takva iskustva razvijaju odgovornost, empatiju i hrabrost.
“Jednog dana biće prava gazdarica”
Oni koji poznaju porodicu kažu da Anđelija odmalena pomaže na farmi i da već sada pokazuje veliku ljubav prema životinjama.
Sudeći po reakciji ljudi i načinu na koji se snašla u ovoj situaciji, mnogi veruju da će jednog dana naslediti porodični posao i postati prava gazdarica.
