Roditelje budućih prvaka u Čačku obradovaće nova odluka Grada Čačka.

Svim učenicima prvog razreda osnovnih škola u javnoj svojini Čačka biće isplaćena jednokratna novčana pomoć od 10.000 dinara za školsku 2026/2027. godinu.

Kako se navodi, Grad Čačak usvojio je pravilnik kojim se precizno definiše pravo na ovu finansijsku podršku namenjenu porodicama dece koja ove godine polaze u prvi razred osnovne škole.

Ko ima pravo na pomoć od 10.000 dinara?

Pravo na jednokratnu pomoć ostvaruju:

- Roditelji učenika prvog razreda,

- Roditelji koji samostalno vrše roditeljsko pravo,

- Staratelji,

- Hranitelji, ukoliko je to potvrđeno pravosnažnom odlukom nadležnog organa.

Kako se napominje, ova jednokratna novčana pomoć ima za cilj da olakša roditeljima troškove pripreme dece za polazak u školu, uključujući kupovinu udžbenika, školskog pribora i garderobe.

Kada počinje isplata pomoći?

Prema informacijama iz Gradske uprave, prve isplate pomoći od 10.000 dinara mogu se očekivati već tokom juna meseca.

Novac će biti uplaćivan direktno na račun otvoren kod poslovne banke jednog od roditelja, staratelja ili hranitelja.

Kako se podnose prijave?

Osnovne škole sa teritorije grada Čačka dostaviće roditeljima obrasce za unos potrebnih podataka za realizaciju isplate. Nakon popunjavanja dokumentacije, škole će prikupljene obrasce proslediti Gradskoj upravi za društvene delatnosti grada Čačka radi dalje obrade i realizacije uplata.

Iz Grada Čačka ističu da ova odluka o jednokratnoj novčanoj pomoći predstavlja nastavak podrške porodicama i budućim đacima prvacima pred početak nove školske godine. Grad Čačak na ovaj način želi da pomogne roditeljima u periodu povećanih troškova i olakša pripremu dece za prvi dan škole.

