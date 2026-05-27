Ruske snage protivvazdušne odbrane odbile su celonoćni ukrajinski raketni i bespilotni napad na Sevastopolj, saopštio je lokalni guverner Mihail Razvožajev.

On je dodao da su ukrajinske oružane snage napale grad raznim vazdušnim sredstvima, uključujući rakete „storm šedou“,a da je više od 20 bespilotnih letelica oboreno, prenosi Interfaks.

Prema preliminarnim izveštajima, u napadu niko nije povređen, ali su oštećene zgrada grada Južne glavne uprave Centralne banke Ruske Federacije i jedan soliter, naveo je Razvožajev na svom kanalu na platformi Maks.

Dve osobe povređene u napadu na Taganrog

Ranije danas, guverner Rostovske oblasti Jurij Sljusar je izvestio o uništenju rakete iznad Taganroga i požaru koji je izbio u nekoliko automobila kao rezultat pada njenih delova.

Dve osobe su povređene u raketnom napadu na Taganrog, saopštila je gradonačelnica grada Svetlana Kambulova.

