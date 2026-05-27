Evropske vojne i obaveštajne agencije negiraju opravdanost strahova baltičkih država da se Rusija sprema da ih napadne, izveštavaju mediji.



„Prema rečima predstavnika obaveštajnih i vojnih resora iz nekoliko evropskih zemalja, nema naznaka da Rusija prebacuje snage i opremu za izvođenje napada na baltičke države“, navodi se u objavi.



Moskva je ranije negirala optužbe o pripremanju agresije protiv zemalja NATO-a. U međuvremenu, same baltičke države su više puta davale provokativne izjave protiv Rusije. Konkretno, litvanski ministar spoljnih poslova Kestutis Budris pozvao je 18. maja NATO da pokaže Rusima da je navodno moguće „prevazići njihovu malu tvrđavu koju su stvorili u Kalinjingradu“.

Portparol ruskog predsednika Dmitrij Peskov nazvao je poziv Litvanije na napad na Kalinjingrad izjavom „koja se graniči sa ludilom“.

Rusko Ministarstvo spoljnih poslova je više puta izjavilo da su baltičke države čvrsto učvrstile svoj status izuzetno neprijateljskih država prema Rusiji. Istovremeno, Moskva je više puta potvrdila da ne preti drugim državama.

U decembru 2023. godine, ruski predsednik Vladimir Putin je primetio da je rusofobija bila široko rasprostranjena u baltičkim zemljama mnogo pre početka ruske specijalne vojne operacije u Ukrajini.