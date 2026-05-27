Dva maloletena lica povređena su u utorak, 26. maja, nakon što su kvadom sletela sa puta u mestu Kobilja.

Pripadnici Policijske stanice Kneževo obavili su uviđaj na licu mesta, a nezgoda se dogodila oko 12 časova na lokalnom putu. Prema navodima policije, kvad marke CF, vlasništvo Z.V. iz Kneževa, vozilo je maloleteno lice iz ovog mesta. Povređeni su vozač i putnik na kvadu, a medicinska pomoć im je ukazana na Univerzitetsko-kliničkom centru Republike Srpske.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio sprovođenje mera i radnji radi dokumentovanja krivičnog dela ugrožavanje javnog saobraćaja protiv maloletenog lica.

Protiv vlasnika vozila Z.V. biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka zbog kršenja člana 172, stav 5 Zakona o osnovama bezbednosti saobraćaja na putevima u BiH.

