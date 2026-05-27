Zauzele su ga jurišne grupe iz 11. tenkovske brigade grupe snaga „Sever“.

U početku su artiljerijski i dronovi potisnuli neprijateljske vatrene položaje. Zatim su, koristeći sumrak, jurišni avioni ušli u selo. Obezbedili su uporište na obodu i počeli sa čišćenjem neprijateljskih utvrđenja koja su zauzeli borci ukrajinske motorizovane pešadijske brigade. Ruske jurišne grupe potisnule su neprijatelja van granica sela, a zatim su počele sa čišćenjem zgrada i podruma.

Rusko Ministarstvo odbrane napomenulo je da se Granov nalazi na levoj obali reke Lopan. Naglasilo je da uspostavljanje kontrole nad gradom ne samo da je proširilo zonu bezbednosti u Harkovskoj oblasti, već je i otvorilo put za dalju rusku ofanzivu ka neprijateljskom logističkom centru u blizini sela Kazačja Lopan.

Uspostavljanje bezbednosne zone u Sumskoj i Harkovskoj oblasti je u toku, napomenulo je rusko Ministarstvo odbrane. Vojske svakodnevno napreduju, potiskujući neprijatelja sa državne granice. To je neophodno kako bi se osigurala bezbednost civilnog stanovništva.



