Rašeta je uhapšen juče kada je, prema nezvaničnim saznanjima portala, nameravao da redovnim letom otputuje iz Crne Gore, uprkos međunarodnoj poternici koja je za njim raspisana pre nekoliko meseci.

Prilikom pasoške kontrole, međutim, utvrđeno je da se radi o beguncu.

Optužnicom, koju je Viši sud u Podgorici potvrdio krajem marta, obuhvaćeni su i suspendovani šef danilovgradske policije Marko Drobnjak, Nikola Vujotić, izvršitelj Vladimir Vujotić, kontrolor opsluživanja vazduhoplova u Aerodromima Crne Gore Goran Čulić, vlasnik firme “Pro Imel” Ivan Popović, Stefan Ilić, Mato Knežević, Žarko Vukadinović, Vojin Vučinić…

Oni su, sumnjaju u SDT-u, u 2019. godine postali članovi kriminalne organizacije Zvicera i Božovića.

“Čiji su pripadnici postali i optuženi M.V, R.Ž, A.P, A.Lj, D.K, M.K, S.K, B.R, J.T, N.M, J.M, A.V, S.S. i B.M. i druga nepoznata lica, sa ciljem da se bavi vršenjem krivičnih dela ubistvo, teško ubistvo i nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, na teritoriji Crne Gore i drugih država Evrope, radi sticanja nezakonite dobiti i moći“, naveli su ranije iz tužilaštva.

Iz SDT-a su tada podsetili da su prethodno protiv Zvicera i 14 pripadnika kriminalne organizacije – M.V, R.Ž, A.P, A.Lj, D.K, M.K, S.K, B.R, J.T, N.M, J.M, A.V, S.S. i B.M. podigli tri optužnice koje su potvrđene i po kojima je u toku glavni pretres pred Višim sudom u Podgorici.