Na novoj optužnici koju je podigao istanbulski tužilac Hasan Džejhun zbog ubistva Jovana Vukotića, vođe škaljarskog klana, koji je izrešetan na auto-putu u Istanbulu 8. septembra 2022. godine, nalazi se ukupno sedam imena, među kojima je i ime Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana, ali i Emrea Karagača, ličnog vozača ubijenog "škaljarca"!

- Radoje Zvicer se ovom optužnicom tereti za krivično delo podstrekivanje na ubistvo sa predumišljajem, dok se Vukotičev vozač tereti za pomaganje u ubistvu sa predumišljajem - pišu turski mediji i objašnjavaju:

- Zvicer je označen kao organizator i naručilac ubistva koji je "operaciju" vodio iz bekstva. U optužnici se navodi da je Zvicer ovo ubistvo planirao još 2020. godine, smatrajući Vukotića direktno odgovornim za pokušaj atentata na njega u Kijevu u maju iste godine. Tužilac za Radoja Zvicera traži doživotnu kaznu zatvora.

Kako podsećaju turski mediji, Emre Karagač, Vukotićev vozač, je u prvom (glavnom) sudskom postupku oslobođen optužbi da je učesvovao u likvidaciji, jer tada nije bilo dovoljno čvrstih materijalnih dokaza da je svesno predao Vukotića ubicama. Međutim, nova, dopunska optužnica potpuno menja njegov status i dovela je do dramatičnog obrta!

- Tužilaštvo smatra da je Karagač, kao deo kriminalne organizacije koju je formirao Radoje ZVicer, davao insajderske informacije izvršiocima ubistva, odnosno slao im je podataka o rutama i kretanju Vukotića. Ono što naročito tereti vozača jeste veštačenje njegovih mobilnih telefona, koje je pokazalo da je on odmah nakon ubistva Vukotića na brzinu obrisao sve kariptovane aplikacije preko kojih je komunicirao sa ostalim pripadnicima kriminalne grupe - prenose mediji detalje iz optužnice i dodaju da su na Vukotićevom vozilu pronađeni GPS uređaji za praćenje.

- Policija je na Vukotićevom automobilu pronašla čak tri sakrivena GPS uređaja za satelitsko praćenje. Analizom kretanja i signala utvrđeno je da su pucači znali tačne momente polaska, što je zahtevalo unutrašnju logistiku koju je, prema sumnjama tužilaštva, obezbeđivao upravo vozač. Tužilaštvo smatra da je upravo vozač signalizirao pripadnicima turskih klanova "Bojunlar" i "Džamgez" da krenu u napad - navode oni.

Pored Zvicera, Karagača i dvojice vođa turskih bandi, Bariša Bojuna i Binalija Džamgeza, ovom dopunskom optužnicom obuhvaćeni su još Vladimir Bakoč, Ajhan Arslan i Faruk Erik.

Inače, sudski postupak koji se u Istanbulu vodio protiv direktnih izvršioca ubistva Jovana Vukotića i njihovih saučesnika okončan je osuđujućom presudom. Direktni izvršioci koji su pucali u vouđu "škaljaraca" sa motora, Jakup Dogan i Emirdžan Sumer osuđeni su na doživotnu kaznu zatvora.

U tom postupku osuđeni su i crnogorski državljani, inače pripadnici kavačkog klana.

- Radoje Živković Žuti, Zvicerov rođak, osuđen je na dvostruki doživotni zatvor zbog organizovanja likvidacije.Željko Bojanić je osuđen na doživotni zatvor, a na istu kaznu osuđen je i Zdravko Perunović - podseća izvor i dodaje da je kažnjeno još četvoro turskih državljana koji su učestvovali u praćenju žrtve i svi su dobili po 14 godina i sedam meseci zatvora.

- U pitanju su Furkan Ješil, Elanur Tuna, Esat Džandan i Erdi Ertan - podsetio je izvor.

U tom postupku, vozač Jovana Vukotića koji je bio sa njim u autu u momentu likvidacije, oslobođen je optužbi i svedočio je u sudu.

- Jako mi je žao zbog svega što se dogodilo, Jovan mi je bio kao brat, a ubijen je. Ova situacija u kojoj sam me veoma boli. Nisam kriv, mogao sam i ja biti ubijen - rekao je Emre Karagač iznoseći svoju odbranu i tvrdeći da nije bio krtica.

On je tvrdio da je on zapravo žrtva i da nikako ne može postati optuženi.

- Moj prijatelj, sa kojim sam delio parče hleba, preminuo je u ovom incidentu. Božja volja je bila da sam preživeo pucnjavu - navodno je rekao vozač u sudu, što se sve, sudeći po novoj optužnici, ispostavilo kao laž.

Pokušavajući da objasni zašro je brisao sadržaj iz telefona, rekao je: "Pozvao sam rođake da dođu na mesto zločina i u bolnicu i da pomognu. Rekao sam im da zovu hitnu pomoć, ali sam izbrisao te pozive da bih se zaštitio".

On je ranije pred sudom detaljno opisao šta se dogodilo kobnog dana na auto-putu u Istanbulu.

- Vozio sam srednjom trakom. Video sam dve osobe obučene u crno na motoru, ali nisam shvatao da nas prate, sve dok iznenada nisam čuo pucanj. Bili smo na putu, nisam znao šta da radim, da li da stisnem gas ili kočnicu, i naglo sam zakočio. Jovan je pokušao da otkopča pojas, ali nije uspeo. Pokušao sam da mu pomognem, stavio sam jaknu na njegovu rani i ponavljao "bićeš dobro". Nastala je panika jer je u kolima bilo i dvogodišnje dete i njegova trudna žena. Pokušao sam da zaustavim ljude i zamolim ih za pomoć, osećao sam se uplašeno i bespomoćno - opisao je u svojoj odbrani čovek za kog tursko tužilaštvo sumnja da je ubicama i organizatorima pomogao da ubiju Vukotića.

