Po nalogu dežurnog javnog tužioca Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu određeno je zadržavanje do 48 sati D. K. (34) zbog sumnje da je izvršio krivična dela izazivanje opšte opasnosti i ugrožavanje sigurnosti.

Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, osumnjičeni se tereti da je 21. maja oko 4.15 časova u Čumićevom sokačetu u Beogradu prišao ulazu ugostiteljskog objekta "Dot coffee bar", nakon čega je zapaljivom tečnošću izazvao požar u lokalu. Tom prilikom izgoreo je deo inventara kafića.

D. K. je nakon hapšenja saslušan u tužilaštvu, gde je izneo svoju odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je Prvom osnovnom sudu u Beogradu podnelo predlog za određivanje pritvora.

Kako se navodi, pritvor je predložen zbog opasnosti od bekstva, imajući u vidu da je osumnjičeni strani državljanin koji nema prijavljeno prebivalište ni boravište u Srbiji, ali i zbog mogućnosti da bi boravkom na slobodi mogao da utiče na svedoke i ometa dalji tok postupka.

Tužilaštvo je saopštilo da će tokom istrage biti prikupljeni svi neophodni dokazi kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog slučaja i donela odluka o daljem postupanju.