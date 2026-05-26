Zadarska policija jutros je u 7.58 primila dojavu da je na području Bilišana autobus sleteo s kolovoza. Odmah po prijavi na mesto događaja upućene su sve hitne službe.

Prema dostupnim informacijama, reč je o minibusu zadarskih registarskih oznaka, koji je saobraćao na relaciji Muškovci - Obrovac i prevozio učenike prema Obrovcu.

U prvi mah saopšteno je da su tri osobe upućene na pružanje lekarske pomoći, dok su ostali putnici zbrinuti, naveli su iz Policijske uprave zadarske.

Policija na mestu nesreće obavlja uviđaj i preduzima sve potrebne mere i radnje kako bi utvrdila sve okolnosti događaja.

Iz zadarske bolnice naknadno su saopštili da je ipak reč o većem broju povređenih osoba.

"U Opštu bolnicu Zadar primljene su četiri devojčice, reč je o dva para sestara. Prvi par sestara je mlađeg uzrasta. Jedna ima teške telesne povrede i trenutno se nalazi na operaciji, dok su kod druge takođe utvrđene teške telesne povrede, ali za sada ne zahteva operativni zahvat i nalazi se na posmatranju", rekao je hirurg dr Nediljko Jović i dodao:

"Kod drugog para sestara utvrđene su povrede u vidu nagnječenja. I dalje su na obradi, operacija neće biti potrebna i nalaze se na posmatranju. Niko nije životno ugrožen", dodao je.