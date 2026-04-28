Muškarac (58) koji je navodno pokušao da izvrši samoubistvo nakon što je, kako prve informacije ukazuju, ubio brata u porodičnoj kući u somborskom selu Stapar, u teškom stanju je prevezen u Klinički centar Vojvodine.

U Opštoj bolnici "Dr Radivoj Simonović" u Somboru kažu za "Blic" da je jedan od preživelih u teškom stanju.

- U transportu je za Klinički centar Vojvodine, u teškom je stanju - rečeno je za "Blic".

Podsetimo, prema nezvaničnim saznanjima, policiji je prijavljeno da su na podu porodične kuće zatečena dva tela.

- Policiji je prijavljeno da su pronađena dva tela, Međutim dolaskom na lice mesta utvrđeno je da je jedno lice (53) preminulo, dok je drugo (58) iako je nepomično I bez svesti ležalo na podu davalo znake života u lokvi krvi. On se nalazi u jako teškom stanju i doktori se bore za njegov život - kaže izvor "Blica".

Navodno je brat ubio brata, pa pokušao samoubistvo.

U pitanju su braća R.T. i S.T. inače imućni ljudi u selu kod Sombora.

Za sada nije poznat motiv ubistva.

