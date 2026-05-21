Zemljotres magnitude 4,4 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je jutros u 5.51 sati region Napulja u Italiji.

Jak zemljotres osetili su stanovnici Napulja i okolnih gradova, prenosi agencija Ansa.

Do sada nije prijavljena nikakva šteta na objektima.

Prema podacima Evro-mediteranskog seizmološkog centra (EMSC), epicentar zemljotresa zabeležen je na tri kilometra dubine, 15 kilometara jugozapadno od Napulja, prenosi Tanjug.

Podsetimo, Zemljotres jačine 6,0 stepeni po Rihterovoj skali pogodio je juče Tursku, saopštio je Evropsko-mediteranski seizmološki centar (EMSC).

Epicentar zemljotresa bio je na dubini od 10 kilometara, udaljen 21 kilometar od grada Malatije, na istoku Turske. Za sada nema izveštaja o povređenima ili materijalnoj šteti.

Prema navodima očevidaca objavljenim na sajtu EMSC, potres je bio snažan, ljuljali su se lusteri, a zemljotres se osetio i u Siriji i na Kipru.

