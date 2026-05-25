Službenici Sektora za borbu protiv kriminala, Grupe za suzbijanje krivičnih dela visokotehnološkog kriminala, uhapsili su danas sedamnaestogodišnjeg državljanina Crne Gore iz Podgorice zbog sumnje da je izvršio krivično delo iskorišćavanje dece za pornografiju.

Kako je saopšteno, akcija je sprovedena 25. maja 2026. godine, u saradnji sa službenicima Regionalnog centra bezbednosti „Centar” i u koordinaciji sa Osnovnim državnim tužilaštvom u Podgorici.

Tokom izviđajnih i forenzičkih aktivnosti, uključujući pretres elektronskih uređaja koje je koristio osumnjičeni, policija je pronašla i izuzela dokazni materijal. Prema navodima nadležnih, sumnja se da je maloletnik pribavljao, posedovao i distribuirao foto i audio-vizuelne sadržaje sa elementima zloupotrebe maloletnih lica.

O svim prikupljenim podacima obavešten je postupajući državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, koji je naložio podnošenje krivične prijave protiv osumnjičenog maloletnika.

Iz policije navode da nastavljaju prioritetne aktivnosti usmerene na otkrivanje, identifikaciju i procesuiranje izvršilaca krivičnih dela iz oblasti visokotehnološkog kriminala, sa posebnim fokusom na zaštitu dece i sprečavanje njihove zloupotrebe putem informaciono-komunikacionih tehnologija.

BONUS VIDEO: