Pravi rat izbio je među blokaderima i njihovim omiljenim medijima nakon večerašnjeg protesta na Slaviji, a društvene mreže preplavile su međusobne optužbe i napadi zbog prenosa programa televizije N1.

Blokaderi sa fakulteta i aktivisti bliski protestima žestoko su udarili na N1 nakon što je televizija prekinula prenos sa Slavije kako bi emitovala obraćanje predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić.

Na mrežama je odmah usledio talas besa i optužbi na račun televizije koju su do juče slavili kao „glavni glas protesta“.

Jedna od objava koja se masovno deli glasi:

– N1 prekinuo prenos skupa na Slaviji da bi se beskrajno uključila u program Ana Brnabić. Zapravo ne beskrajno, već do kraja prenosa zvaničnog dela programa. Dakle, Ana Brnabić zatvorila i zaključila prenos studentskog skupa. Na N1. Toliko.

Nedugo zatim stigli su i novi udari na N1 sa blokaderskih naloga.

– Dnevnik N1 se profesionalizovao. Isti je kao RTS – navodi se u jednoj od objava koja je izazvala lavinu komentara među demonstrantima.

Mnogi su primetili da je među blokaderima nastala potpuna konfuzija i otvoreni sukob jer deo njih sada optužuje upravo medije koji su mesecima pružali ogromnu podršku protestima.

Na društvenim mrežama tokom večeri moglo se videti međusobno prepucavanje, optužbe za izdaju i bes zbog toga što je program N1 prekinuo prenos sa protesta kako bi emitovao izjave državnih funkcionera.

Politički komentatori ocenjuju da je večerašnji haos pokazao koliko su odnosi među blokaderima, aktivistima i njima bliskim medijima postali napeti nakon nasilnih scena i sukoba na ulicama Beograda.