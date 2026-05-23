Tokom večernjih sati došlo je do incidenta u selu Karajukića bunari kod Sjenice, kada se prema nezvaničnim informacijama dogodila pucnjava nakon kraće verbalne rasprave dvojice muškaraca.

- Došlo je do svađe između, kako smo čuli E. S. (43) i A. Z. (46), nakon čega je A. Z. pronađen pored puta sa prostrelnom ranom na glavi iz vatrenog oružja. Povređeni muškarac odmah je prevezen u novopazarsku bolnicu - kaže za RINU jedan od očevidaca.

Na lice mesta stigla je i policija koja vrši uviđaj, nije poznato da li je napadač lociran i uhapšen.

Alo/RINA

BONUS VIDEO