Danas je na području Bjelovara pokrenuta sveobuhvatna potraga za dve maloletnice koje su nestale malo posle 12 časova iz naselja Patkovac.

Kako je za "Moj portal" potvrđeno u policiji, nestanak je zvanično prijavljen u 14.05 časova.

U potragu je odmah uključen veliki broj ljudi - pored policije, na terenu su pripadnici HGSS-a, lokalni lovci i brojni meštani koji pretražuju područje.

Prema nezvaničnim informacijama, dve devojčice imaju po 13 godina. Kako bi se područje što brže i temeljnije pretražilo, u akciju su uključeni i psi tragači, a "Moj portal" piše da su podignuti i dronovi koji prate situaciju iz vazduha.

Alo/Večernji list

