Suđenje Ljubisavu T. (81) koji je optužen da je 28. avgusta prošle godine iz lovačke puške Mauzer ubio svog komšiju Jovana M. (80), u ataru sela Pirkovac kod Svrljiga, a onda njegovo telo premestio u susedno selo Radenkovac, odloženo je danas u Višem sudu u Nišu.Na današnjem ročištu je trebalo svoj iskaz da daju medicinski veštaci, ali je to odloženo.

Njih dvojica nisu razgovarali više od 40 godina, a onda su se sreli u bašti na granici svojih njiva.

Ljubisav je imao neotkočenu pušku Mauzer u ruci. Onda je Jovana optužio da mu je ukrao neki novčanik s novcem sa stola u kući. Kada je ovaj to negirao, prema Ljubisavovim rečima, došlo je do otimanja o oružje koje je u jednom trenutku opalilo i pogodilo Jovana u grudi nakon čega je odmah nastupila smrt.

Preneo telo u susedno selo

Kako je optuženi ranije naveo na sudu, on je "preneo telo u Radenkovac kako bi dobio na vremenu jer je odmah hteo da napusti Srbiju".

- Pošao sam da vršim kontrolu da li su divlje životinje i štetočine napravile neku štetu na njivama. Pušku sam dva ili tri dana ranije sakrio u njivi da se s njom ne bi šetao po selu. Držao sam pušku u desnoj ruci kada sam na graničniku njiva video oštećenog kako čupa travu. Prilazio sam mu s namerom da ga pitam gde je nestao novčanik s mog stola u kući krajem jula. Imao sam nameru da mu kažem, da to što radi, sve se vidi. On se bavi nekakvom magijom, hipnozom, magijskim trikovima, ne znam ni ja šta je to i upitao sam ga: "Gospodine, šta je bilo s mojim novčanikom?". Odgovoirio mi je: "Kakav novčanik, kakav vrag!". Kada sam ga to pitao, pušku sam držao u neutralnom položaju. Onda je on desnom rukom, na kojoj je imao rukavicu, uzeo za cev pušku. Onda sam ja počeo da je povlačim i levom rukom. Onda je i on upotrebio levu ruku tako da smo se obojica otimali obema rukama i tada je došlo do opaljenja puške. On je izdahnuo za tri ili četiri sekunde. Morao sam pola sata da se smirim posle toga. Prste nisam mogao da kontrolišem. Tada sam ga traktorom preneo u drugo selo kako bi dobio na vremenu jer sam hteo da napustim prostor Srbije. Sutra sam otišao kod zubara. Policija je bila efikasna i uhapšen sam u roku od 24 sata u Nišu - ispričao je ranije Ljubisav T.

Pušku krio 20 godina

On je rekao da je u tom otimanju puške, cev imala razna usmerenja, u jednom trenutku je pukla naramenica, ali je naveo da ne zna kako je puška opalila i da ne može precizno da kaže kako je oroz povučen.

- Do svega ovoga ne bi došlo da se oštećeni nije uhvatio za pušku. U tom trenutku opaljenja puške, ja sam bio na uzvišici, na gomili trave. Ne znam da li je oštećeni bio bolestan od kleptomanije ili nešto drugo, ali znam da se u nekim sličnim situacijama bavio kletvama, plakao, ljubio zemlju, obraćao se Bogu. Zaista sam imao nameru da mu kažem da to što radi se sve vidi - naveo je Ljubisav, inače vitalni starac koji je sam živeo u selu Pirkovac, a koje sada ima 12 stanovnika. On je precizirao da je pušku našao na nekoj građevinskoj ruševini pre 20 godina i od tada je krio, ali i da nije policiji prijavio krađu novčanika.

On je rekao da je poslednji kontakt sa žrtvinom porodicom imao pre tridesetak godina kada su "pravni sledbenici pokojnog Jovana došli da zajme novac radi kupovine placa u niškom naselju Komren, ali i da su taj novac uredno vratili".

Alo/Kurir

