Inspektori beogradske policije rasvetlili su, posle nedelju dana, ubistvo prostitutke Ljiljane Vučetić-Abrecht (47) čije je telo, pronađeno početkom februara te 2008 godine.u napuštenom magacinu u ulici Gavrila Principa broj 57. Zbog sumnje da ju je najpre izudarao motkom, a potom zadavio, policija je uhapsila njenog stanodavca Bećira I. (64).

– Svirepom ubistvu Vučetićeve je, prema informacijama kojima raspolaže policija, prethodila svađa između nje i Bećira. Posvađali su se, navodno, oko stanarine koju Ljiljana nije uredno plaćala. Prema onome što je do sada poznato, bilo je dogovoreno da Ljiljana svom stanodavcu mesečno plaća 500 dinara i pored toga ga seksualno zadovoljava. U poslednje vreme, žena nije poštovala dogovor – otkriva naš sagovornik blizak istrazi.

Vučetićeva se, kako se moglo čuti na mestu gde je pronađeno njeno telo, poslednje tri godine bavila najstarijim zanatom u parku kod Ekonomskog fakulteta. U Beograd je došla iz Prnjavora kod Šapca. Mušterije je najčešće „pronalazila” ovde, a „koleginice” sa kojima je radila znale su je kao „Ljilju advokaticu”. Posle obdukcije tela, koju su uradili patolozi Instituta za sudsku medicinu, utvrđeno je da je bila zaražena virusom HIV-a.

– Istraga koja je vođena posle ovog ubistva, mogla je da bude ozbiljno ugrožena s obzirom na to da je obdukcija urađena sa čak četiri dana zakašnjenja. Patolozi sa Vojnomedicinske akademije odbili su da urade obdukciju kada su saznali da je žena zaražena. Za četiri dana, koliko se čekalo na obdukciju, ubica je mogao da pobegne, a ubistvo da ostane nerazjašnjeno – navodio je tad naš sagovornik.

Ukočeno telo Ljiljane Vučetić pronašao je čovek na čijoj se zemlji nalazi magacin u kojem je pronađena. Približivši se telu, video je ženu koja je bila obučena u tanku jaknu i koja je na nogama imala braon čizme i ljubičaste pantalone. Glava joj je bila zabačena unazad, a po licu je bilo tragova krvi. Odmah je otišao do najbližeg preduzeća odakle je pozvao policiju.

Mesto gde se dogodila nesreća bilo je prepuno starih i odbačenih stvari. Gomila odeće, delova motora, dasaka stajala su kraj praga na kome je pronađeno telo.

Prijateljice nesrećne žene kažu da je Ljiljana bila obrazovana i načitana. Prema nekim informacijama, suprug i dvoje dece nastradali su joj pre nekoliko godina u saobraćajnoj nesreći.

– Mislili smo da je Ljiljanu ubio neko od mušterija. Sumnjali smo i na jednog mladića koji je često dolazio u park i koji je uzimao novac od nas. U slučaju da mu se usprotivimo, tukao nas je sve dok mu ne bismo dale novac – jadala se tada jedna od prostitutki iz parka kod Ekonomskog fakulteta.