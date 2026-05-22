Svađa zbog cene kore trešnjinog drveta, poznatijeg kao lile, koje su prodavali na pijaci a, a koja se završila suđenjem, bila je najverovatnije okidač da Dragoljub P (62) iz Gornje Grabovice kod Valjeva sa tri hica pokuša da ubije komšinicu Mašinku P (52), a onda sebi

Kako je “Alo!” pisao , Dragoljub je Mašinki pucao u glavu te 2015. godine oko 21 sat i naneo joj prostrelnu ranu u predelu šake, kojom je pokušala da se zaštiti, i obraza. Žena se nalaziila u Kliničkom centru Srbije u Beogradu i nije u bila u životnoj opasnosti.

- Žučni sukob počeo je na seoskom sokaku, oko 50 metara od Dragoljubove kuće, koji je, kada je video da je Mašinka pogođena pala, izvršio samoubistvo pucajući iz istog pištolja, koji je imao u legalnom posedu, sebi u glavu. Nesrećni čovek na mestu je ostao mrtav – pričao je izvor blizak slučaju.

Iako ranjena, Mašinka je uspela da ustane i dođe do kapije Radojke M., kod koje je bila u gostima pre nego što ju je Dragoljub presreo i pucao u nju.

- Kada se pojavila na kapiji, pomislila sam da je pala i povredila se, jer je bila sva krvava. Međutim, Mašinka je zapomagala: “Ubi me Boban (Dragoljub)”, i tražila je da zovem Hitnu pomoć.

Pomogla sam joj da sedne na stolicu, a onda mi je rekla šta se dogodilo. Znam da se sudila sa Dragoljubom i da je on kažnjen, ali se nije žalila da joj od tada preti. Pa skoro godinu dana je prošlo od tog njihovog sukoba. Nije se žalila da su se posle toga svađali i da joj je pretio - uznemireno priča Radojka. Dragoljub P. je iza sebe ostavio suprugu i dva sina.

Pretukao komšinicu godinu ranije pre tragedije

Komšije i poznanici Dragoljuba i Mašinke, koji nisu u srodstvu, potvrđuju da su se njih dvoje sukobili uoči Petrovdana 2014. godine na valjevskoj pijaci, gde su oboje prodavali lile, koru trešnjinog drveta, koja se tradicionalno pali na taj verski praznik. Mašinka je, navodno, lile prodavala jeftinije od dogovora, zbog čega su se posvađali, pa je posle razmene uvreda Dragoljub komšinicu udario. Ona ga je zbog toga tužila, pa je Osnovni sud presudio da joj on na ime odštete za fizički nasrtaj isplati 60.000 dinara.

- Znamo da se žalio na tu presudu, ali da je odbijena. Nije Dragoljub bio prek i agresivan čovek, nije čak ni pio, a nije, osim Mašinke, imao sporove i svađe sa drugim komšijama. U utorak je bio u berbi pečuraka sa suprugom, posle je kod komšije pomagao da se istopi mast, samo je u jednom trenutku, kao da je bio nešto potišten, otišao svojoj kući - rekle su njihove komšije.