Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, odnosno Policijske stanice Istočno Novo Sarajevo, sproveli su akciju „Kvoter“ u kojoj je pronađeno više od 1,2 kilograma heroina, a jedna osoba je uhapšena.

Akcija, kako je navedeno, ima za cilj rasvetljavanje i dokumentovanje krivičnih dela iz oblasti proizvodnje i prodaje droge.

Kako su potvrdili iz policije, uhapšen je A.M., nastanjen u Istočnom Novom Sarajevu.

„Na osnovu naredbe Osnovnog suda u Sokocu, a uz saglasnost tužioca Okružnog javnog tužilaštva Istočno Sarajevo, pretresen je stan koji koristi i pronađeno je 1.230 grama heroina i 7.280 KM“, saopšteno je iz Policijske uprave Istočno Sarajevo.

Nakon dokumentovanja predmeta, A.M. će uz izveštaj biti predat tužiocu.