Osamnaestogodišnja devojka koja je umrla krajem 2025. na kruzeru "Karnival Kruz" silovana je od strane svog šesnaestogodišnjeg polubrata pre nego što ju je ubio.

Ana Kepner, navijačica srednje škole iz Tajtusvila na Floridi, putovala je kruzerom prošlog novembra sa svojom porodicom.

Pre nego što je brod trebalo da se vrati na Floridu sa Kariba, njeno telo je pronađeno ispod kreveta u kabini koju je delila sa svoja dva brata i sestre, uključujući i mlađeg polubrata.

Ana se jednog jutra na krstarenju nije pojavila na doručku, a njeno telo je oko 11 sati pronašla sobarica, umotano ispod kreveta u ćebe i pokriveno prslucima za spasavanje.

Umrla je od mehaničkog gušenja (davljenja), a postoje dokazi da je prethodno bila seksualno napadnuta.

Njen polubrat opsednut pornografijom, Timoti Hadson, sada je optužen za ubistvo prvog stepena i teški seksualni napad.

Ono što stvar čini još gorom je to što je Ana osetila da nešto ozbiljno nije u redu sa njenim polubratom. Više puta je upozoravala svoju porodicu da se oseeća neprijatno u njegovoj blizini, da je on na granici opsesivnosti i da se ponaša neprimereno u njenoj blizini, navodi portal sickchirpse.com

Anin bivši dečko, Džoš, izjavio je u jednom intervjuu da se Ana „ozbiljno osećala neprijatno“ u blizini Hadsona i da je Hadson bio „zaljubljen“ i „ludo privučen njome“. Džoš je takođe tvrdio da je Hadson ranije pokušao da legne na nju bez dozvole, ali je uhvaćen i pobegao je.

Uprkos ovim očiglednim upozorenjima, Anin otac i maaćeha su ipak naterali tinejdžere da dele kabinu zajedno, daleko od roditelja, na ovom krstarenju.

Anin otac Kris je rekao za NBC News da „pravda mora biti zadovoljena“.

Timoti Hadson se suočava sa doživotnom robijom.

