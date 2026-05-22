Angel Andonov, bivši zatvorenik koji je u Lepoglavi služio kaznu zajedno sa Kristijanom Aleksićem, osumnjičenim za nedavno ubistvo 19-godišnjaka u Drnišu, otkrio je za RTL Direkt uznemirujuće detalje o vremenu koje je Aleksić proveo u zatvoru, kao i o njegovom ponašanju.

Andonov, koji je u međuvremenu završio Pravni fakultet i danas pomaže bivšim zatvorenicima, upozorava da je Aleksić pokazivao teške psihopatske crte, a da sistem za takve osobe nema adekvatan odgovor ni tokom ni nakon izdržavanja kazne.

Mučio je životinje i divio se Mlađanu

Andonov i Aleksić upoznali su se 2006. godine u kaznionici u Lepoglavi. Aleksić je tada služio 12-godišnju kaznu zbog ubistva devojke, dok je Andonov bio osuđen na 21 godinu zbog krijumčarenja kokaina.

„Vrlo brzo sam u kontaktima s njim shvatio da se radi o momku koji zapravo ima mozak šesnaestogodišnjeg dečaka i ne rasuđuje na način na koji bi trebalo da rasuđuje čovek njegovih godina. Shvatio sam da je reč o podeljenoj ličnosti“, ispričao je Andonov.

Opisao ga je kao osobu koja je zlostavljala mačke, ulagivala se i bila ponizna prema jačima i opasnijima, a brutalna i nasilna prema slabijima od sebe.

„Njemu nije bilo mesto na tom odeljenju, već u psihijatrijskoj ustanovi“, tvrdi Andonov, dodajući da individualni program izvršavanja kazne u praksi ne postoji. Kao uzora, Aleksić je, prema Andonovljevim rečima, video Srđana Mlađana.

„Srđan mu je bio idol u svakom smislu. S obzirom na to da su obojica bili psihopate, poštovao je jačeg od sebe i verovatno u njemu video nešto što bi i sam želeo da postane“, rekao je.

Andonova nije iznenadilo to što je Aleksić ponovo počinio ubistvo.

„Prvo, kada neko ubije bez razloga, vrlo je verovatno da će to ponoviti. S obzirom na svoj psihopatski profil, Aleksić nije izvukao nikakvu pouku iz svojih 20 godina zatvora. Sistem je ovde maksimalno zakazao“, ističe.

Navodi da se na Aleksića nije reagovalo ni kada mu je pronađeno oružje u kući, što je, smatra, kod njega stvorilo osećaj nedodirljivosti. Problem vidi u potpunom nedostatku psihijatrijske pomoći u zatvorskom sistemu.

„Ni Lepoglava, kao najveća kaznionica, nema stalno zaposlenog psihijatra. On dolazi jednom mesečno ili čak jednom u dva meseca i ima pet do deset minuta za svakog zatvorenika. Sistem ne brine o takvim zatvorenicima“, upozorava.

„Za 18 godina koliko sam bio u zatvoru, niko od stručnih osoba nije razgovarao sa mnom. Niko me posle pet ili deset godina nije pitao kako gledam na svoj zločin i da li bih ga ponovio“, dodaje Andonov, naglašavajući da su zatvorenici prepušteni sami sebi.

Sistem kažnjavanja u Hrvatskoj je apsurdan

Andonov smatra apsurdnim i sistem kažnjavanja u Hrvatskoj, upoređujući svoju kaznu od 21 godine za 300 kilograma kokaina sa kaznama od 12 ili 15 godina za teška ubistva. Tvrdi da je njegov postupak bio brzinski, a presuda drakonska zbog političkog pritiska tadašnjeg premijera Ive Sanadera da se „Evropi pokažu mišići“.

Uprkos svemu, u zatvoru je uspeo da završi Pravni fakultet. Danas vodi udruženje za pomoć bivšim zatvorenicima, ali ističe da država ne čini gotovo ništa kako bi im pomogla u resocijalizaciji.

„Kada si jednom osuđivan, stigmatizovan si ceo život. Problem je recidivizam, a on je visok jer ne postoji organizovana postpenalna pomoć“, kaže.

Kao primere stigme naveo je sopstvena iskustva: Advokatska komora odbila je da ga upiše u registar pripravnika jer je „nedostojan“, a Ministarstvo obrazovanja odbilo je njegov program predavanja u školama uz obrazloženje da bi učenici mogli zaključiti „da je lako postati popularan nakon zatvora“.

Potreban nam je norveški model

Prema njegovom mišljenju, zatvorski sistem zahteva korenite promene po uzoru na norveški model, koji se pokazao uspešnijim u smanjenju recidivizma.

„Kazne više ne bi smele da se služe u ovako velikim zatvorima jer u njima, zbog nepravilne kategorizacije, mlađi punoletnici služe kaznu sa starijima, a ljudi koji su prvi put osuđeni sa recidivistima“, objašnjava.

Budućnost vidi u manjim zatvorima gde bi sa ljudima, posebno onima profila Kristijana Aleksića, moglo sistematski da se radi i pravilno proceni bezbednosni rizik pre puštanja na slobodu.

„Tvrdim da iz postojećeg zatvorskog sistema niko nakon odsluženja kazne ne može izaći bolji, već samo gori“, poručio je Andonov.

RTL Direkt